В ¼ финала «Дебатла» Казань победила в эмоциональной дискуссии о спорте

В диспутном клубе «Дебатл» продолжается серия ¼ финала: во второй игре встретились команды Ставрополя и Казани. Тема дискуссии была определена как «Нужен ли профессиональный спорт стране в нынешнем виде?».

Представители Татарстана должны были убедительно защитить позицию, что профессиональный спорт выполняет важную функцию повышения зрительского интереса и таким образом создает ажиотаж, увеличивает приток желающих в спортивные секции, пропагандирует физическую активность. Ставропольчане отстаивали мнение, что профессионалы — это «дорогие игрушки» и надо вкладываться напрямую в массовый спорт. Капитан команды Казани, председатель молодежного парламента Татарстана Нина Шимина отметила, что их город носит неофициальный статус «спортивной столицы России», поэтому тема для республики особенно остра. Есть и личные мотивы — как оказалось, ее супруг является трехкратным чемпионом мира по плаванию. Каждое утро в 5 часов он встает и идёт заниматься в бассейн, уже на протяжении 25 лет. И это такой заразительный пример! Все наши знакомые, друзья, соседи начали следовать его примеру и тоже начали заниматься спортом. Кроме того, доказано, что профессиональные спортсмены гораздо более успешны в карьере — у них полная стрессоустойчивость, заложено правильное отношение к победам и неудачам,заявила Нина Шимина. Профессиональный спорт, эмоционально продолжила лидер команды Казани, крайне важен с точки зрения внешней и внутренней политики. Ничто другое не способно так эффективно сплотить нацию, как яркие победы на крупных международных соревнованиях. А иностранные спортсмены, приезжая на состязания в Россию, могут лично убедиться, что негативный образ нашей страны, который рисуют на Западе, это не более чем миф. Капитан ставропольской команды, заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Александр Куриленко подчеркнул: международные состязания порой превращаются в «гонку вооружений» между государствами, каждое из которых пытается сделать проходящие на их территории события как можно пышнее. В результате расходы ложатся непосильным грузом на бюджет, не всегда хватает денег, чтобы организовать на местах спортивные площадки и прочую массовую инфраструктуру. Далее, согласно регламенту «Дебатла», во втором раунде участники давали развернутый ответ на вопросы ведущего игры. Ставрополь отвечал, на что именно нужно направить средства вместо излишних расходов на профессионалов и как мотивировать людей приходить на площадки в отсутствие ярких примеров на экране? Казанцам достался вопрос — всегда ли стоит делать для детей примером именно спортивных звезд как историю успеха. В третьем, полемическом, раунде оппоненты обменивались вопросами к друг другу. Надо сказать, градус дискуссии здесь повысился до максимума, особенно когда команду Ставрополя как представителей ЛДПР попросили рассказать, что их партия сделала для развития массового спорта. Было заметно, что тема дискуссии не была для команд формальной, а реально задевала за живое. Не менее эмоциональной оказалась и реакция дебатеров на итоговые оценки. А именно, Казани эксперты начислили 56 баллов — 17 за аргументацию, 19 за полемику и 20 за артистизм. Ставрополь получил 50 — соответственно в отдельных номинациях 17, 16 и 17 баллов. Полностью оценки экспертов можно посмотреть здесь (комментарий члена клуба экспертов Нижнего Поволжья Евгения Калинина) и здесь (комментарий главного редактора белгородского издания Fonar.TV Андрея Маслова). Таким образом, Казань стала вторым участником полуфинала, в котором сразится с победителем пары Уфа — Волгоград. Еще один полуфиналист, Тюмень, проведет игру с лучшим из пары Омск-Белгород. Подробный список всех участников, расписание игр и правила «Дебатла» можно посмотреть на странице проекта. Video: YouTube-канал "Город55"

