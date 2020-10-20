В ¼ финала «Дебатла» Казань победила в эмоциональной дискуссии о спорте

В третьем, полемическом, раунде оппоненты обменивались вопросами к друг другу. Надо сказать, градус дискуссии здесь повысился до максимума, особенно когда команду Ставрополя как представителей ЛДПР попросили рассказать, что их партия сделала для развития массового спорта. Было заметно, что тема дискуссии не была для команд формальной, а реально задевала за живое. Не менее эмоциональной оказалась и реакция дебатеров на итоговые оценки. А именно, Казани эксперты начислили 56 баллов — 17 за аргументацию, 19 за полемику и 20 за артистизм. Ставрополь получил 50 — соответственно в отдельных номинациях 17, 16 и 17 баллов.