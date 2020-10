В Нижнем Тагиле из-за инфекции полностью закрылся детский сад на Вые

В Нижнем Тагиле из-за ОРВИ закрыли детский сад № 170, который находится на Вые.

В управлении МАДОУ «Маячок» говорят, что в детском саду зарегистрировано много случаев заболевания ОРВИ, поэтому он закрылся на несколько дней для проведения дополнительных санитарных профилактических мероприятий. Это делается для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. Пока закрылись на три дня, дальше будет решать оперштаб, рассказали TagilCity.ru в МАДОУ "Маячок". По их словам, случай заболевания коронавирусом был раньше, но работник на тот момент уже находился на больничном. Сейчас причиной закрытия является именно ОРВИ. Напомним, в Нижнем Тагиле растет заболеваемость коронавирусом. По данным Свердловского оперативного штаба на сегодняшний день с начала пандемии зарегистрировано 2 139 случаев заболевания в городе.

