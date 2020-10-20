В Нижнем Тагиле из-за инфекции полностью закрылся детский сад на Вые

В управлении МАДОУ «Маячок» говорят, что в детском саду зарегистрировано много случаев заболевания ОРВИ, поэтому он закрылся на несколько дней для проведения дополнительных санитарных профилактических мероприятий. Это делается для того, чтобы предотвратить распространение инфекции.