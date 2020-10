В Нижнем Тагиле выделят 1,2 млн рублей на продолжение благоустройства «Арт-квартала»

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика для проведения работ по благоустройству территории нижнетагильского музея изобразительных искусств «Арт-квартал».

Согласно документации, исполнителю предстоит провести следующие работы: Устройство тротуара с бортовым камнем;

Устройство газона;

Устройство облицовки плиткой подпорных стен;

Устройство облицовки ступеней и подступенков лестничных маршей;

Облицовка площадки плиткой;

Установка дверей. Отмечается, что все цвета плиток должны быть согласованы с заказчиком. Начальная стоимость контракта составляет 1,2 миллиона рублей. Все работы должны быть выполнены в течение 20 календарных дней. Последний день подачи заявок от потенциальных исполнителей — 20 октября. Напомним, благоустройство территории возле музея изобразительных искусств началось летом 2018 года. Оно проводится в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». «Арт-квартал» является первым этапом программы. На площадке у музея уже обустроен сквер, установлены скамейки и скульптуры, а также благоустроены дорожки. В общей сложности на реализацию проекта было выделено 5,6 миллионов рублей. Стало известно на какие объекты в Нижнем Тагиле потратят 235 миллионов рублей

