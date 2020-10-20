В Нижнем Тагиле выделят 1,2 млн рублей на продолжение благоустройства «Арт-квартала»

В Нижнем Тагиле выделят 1,2 млн рублей на продолжение благоустройства «Арт-квартала»

Сегодня, 14:44ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика для проведения работ по благоустройству территории нижнетагильского музея изобразительных искусств «Арт-квартал».

Согласно документации, исполнителю предстоит провести следующие работы:

  • Устройство тротуара с бортовым камнем;
  • Устройство газона;
  • Устройство облицовки плиткой подпорных стен;
  • Устройство облицовки ступеней и подступенков лестничных маршей;
  • Облицовка площадки плиткой;
  • Установка дверей.

Отмечается, что все цвета плиток должны быть согласованы с заказчиком.

Начальная стоимость контракта составляет 1,2 миллиона рублей. Все работы должны быть выполнены в течение 20 календарных дней.

Последний день подачи заявок от потенциальных исполнителей — 20 октября.

Напомним, благоустройство территории возле музея изобразительных искусств началось летом 2018 года. Оно проводится в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». «Арт-квартал» является первым этапом программы. На площадке у музея уже обустроен сквер, установлены скамейки и скульптуры, а также благоустроены дорожки. В общей сложности на реализацию проекта было выделено 5,6 миллионов рублей.

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