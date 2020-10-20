В Нижнем Тагиле выделят 1,2 млн рублей на продолжение благоустройства «Арт-квартала»

Напомним, благоустройство территории возле музея изобразительных искусств началось летом 2018 года. Оно проводится в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». «Арт-квартал» является первым этапом программы. На площадке у музея уже обустроен сквер, установлены скамейки и скульптуры, а также благоустроены дорожки. В общей сложности на реализацию проекта было выделено 5,6 миллионов рублей.