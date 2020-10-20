В Нижнем Тагиле выделят 1,2 млн рублей на продолжение благоустройства «Арт-квартала»

Согласно документации, исполнителю предстоит провести следующие работы:
Отмечается, что все цвета плиток должны быть согласованы с заказчиком.
Начальная стоимость контракта составляет 1,2 миллиона рублей. Все работы должны быть выполнены в течение 20 календарных дней.
Последний день подачи заявок от потенциальных исполнителей — 20 октября.
Напомним, благоустройство территории возле музея изобразительных искусств началось летом 2018 года. Оно проводится в рамках программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». «Арт-квартал» является первым этапом программы. На площадке у музея уже обустроен сквер, установлены скамейки и скульптуры, а также благоустроены дорожки. В общей сложности на реализацию проекта было выделено 5,6 миллионов рублей.