В Следственном комитете прокомментировали смерть летчика из Якутии в Екатеринбурге

Тревожное сообщение в дежурную часть поступило в 9.49. На место происшествия полиция пригласила родных пропавшего человека, и они опознали его. Сейчас на месте трагедии работают сыщики уголовного розыска и служебно-розыскная собака по кличке «Линч»,говорит Горелых.