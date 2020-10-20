В Следственном комитете прокомментировали смерть летчика из Якутии в Екатеринбурге

В Следственном комитете прокомментировали смерть летчика из Якутии в Екатеринбурге

Сегодня, 14:16ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
СК Свердловской области начал доследственную проверку по факту смерти летчика из Якутии в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, тело ранее пропавшего без вести мужчины нашли в районе улицы Розы Люксембург.

По предварительным данным, этот мужчина — летчик, который прилетел в Екатеринбург из Якутии в командировку.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и полиции. Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Тело умершего мужчины будет направлено для проведения судебной экспертизы в целях установления давности и точной причины смерти,сообщает Шульга.

По итогам доследственной проверки органами будет принято процессуальное решение.

По словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, тело пропавшего летчика было обнаружено сегодня утром в центре Екатеринбурга за гаражами. Мужчину обнаружил охранник жилого комплекса, который располагается напротив места происшествия.

Тревожное сообщение в дежурную часть поступило в 9.49. На место происшествия полиция пригласила родных пропавшего человека, и они опознали его. Сейчас на месте трагедии работают сыщики уголовного розыска и служебно-розыскная собака по кличке «Линч»,говорит Горелых.

Как говорит Горелых, полицейские работают вместе с коллегами из следственного комитета. Все собранные материалы органы МВД передали в региональный СК для принятия процессуального решения.

Photo:СК РФ по Свердловской области

Напомним, по словам очевидцев, у мужчины множественные травмы: перерезано горло и проткнута печень.

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