В Свердловской области расходы на городских чиновников вырастут на 100 млн рублей

В 2021 году в бюджете Свердловской области расходы на муниципальных чиновников вырастут на 100 миллионов рублей, а именно до 5,9 млрд рублей, сообщает Znak.com.

Такая сумма будет заложена на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований региона. По проекту бюджета, самые большие расходы придутся на содержание администрации Екатеринбурга, для этого выделят больше 1,59 млрд рублей. Это примерно на 45 млн рублей больше, чем закладывалось в бюджет 2020 года. На содержание чиновников из Нижнего Тагила в 2021 году планируют потратить 391,1 млн рублей, что на 2 млн больше, чем в этом году. На третьем месте по расходам находятся власти Каменска-Уральского, они получат также на 2 млн больше — 178,2 млн рублей. Меньше всего расходов предусмотрено на содержание властей Унже-Павинского сельского поселения. Там годовые траты на чиновников составят 4,9 млн рублей. Напомним, в сентябре мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выступил с инициативой увеличить оклады муниципальных служащих с 1 октября 2020 года на 3%. В Нижнем Тагиле планируется повысить оклады муниципальным служащим

