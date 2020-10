Врио главы Хабаровского края поздравил местных жителей с годовщиной

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поздравил местных жителей с 82-летней годовщиной региона. Он также обнародовал отчет о работе, которая была проделана в течение трех месяцев.

“Я принялся за работу с искренними намерениями и сразу почувствовал свою принадлежность к этой земле. Недавно стал полноценным жителем края: все члены моей семьи получили прописку в Хабаровске. За трехмесячный период я осмотрел все районы, ряд из них - по нескольку раз. Могу с чистой совестью утверждать, что мне известно, как живут граждане, какие меры требуется предпринять, чтобы им помочь»,- заявил Дегтярев. Как сообщает Transsibinfo, по условиям нацпроекта «Безопасные дороги» в Хабаровском крае приступили к ремонту магистралей. В Советской Гавани в эксплуатацию ввели новую ТЭЦ. А в Ванинском районе теперь появился угольный терминал, возведенный при соблюдении всех норм экологии. В столице региона был построен первый краевой производственно-логистический центр. Помимо этого, глава региона продолжает работу в рамках принципа открытого общения администрации с населением через «Народный совет» и проведение личных встреч. Помимо этого, с приходом Дегтярёва стали более прочными отношения края с Москвой - из бюджета предоставляют дополнительные деньги на реализацию задач Хабаровского края. К 1 октября объемы финансирования повысили больше чем в два раза в сравнении с первоначальным планом - на 18,5 млрд рублей. Также интерес к региону проявили крупные инвесторы и госкорпорации. Местное правительство уже заключило контракт на программу развития газоснабжения на будущие пять лет с “Газпромом”. Кроме этого, уделили внимание теме защиты от наводнений и чрезвычайных ситуаций. Как объяснил Дегтярев, Амур - своенравная река, но в 2020 году необходимо жаловаться не на экологию, а работать над созданием системы защиты, которая могла бы служить профилактикой наводнениям. Касаемо партнерских отношений с представителями бизнеса глава региона высказал свое мнение отдельно. Он дал обещание, что поддержку окажут всем, кто исполняет три условия. Речь идет об уплате налогов, предоставлении рабочих мест гражданам и предоставлении соцпомощи. Также запланировано усиление работы в сфере здравоохранения и привлечение туда частных инвесторов. Еще проводят работу, направленную на становление Хабаровского края как нового опорного пункта авиасообщения в Дальневосточном регионе. Он будет связывать четыре сотни населенных пунктов. Но наиважнейшей задачей деятельности врио губернатора остается создание стратегии социально-экономического развития края. “Нужно ставить амбициозные цели, искать наиболее эффективные пути их достижения. Это можно осуществить только с помощью самих жителей региона. Народный совет выступит самой важной площадкой для разработки стратегии”, - добавил Дегтярёв.

