Врио главы Хабаровского края поздравил местных жителей с годовщиной

“Я принялся за работу с искренними намерениями и сразу почувствовал свою принадлежность к этой земле. Недавно стал полноценным жителем края: все члены моей семьи получили прописку в Хабаровске. За трехмесячный период я осмотрел все районы, ряд из них - по нескольку раз. Могу с чистой совестью утверждать, что мне известно, как живут граждане, какие меры требуется предпринять, чтобы им помочь»,- заявил Дегтярев.