Четыре начальника отделов полиции увольняются в Екатеринбурге

Четыре начальника отделов полиции увольняются в Екатеринбурге
Четыре начальника отделов полиции увольняются в Екатеринбурге
Сегодня, 10:04ОбществоФото: 1МI
Еще 4 начальника отделов полиции покидают свои посты по собственному желанию в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле ощущается нехватка даже в ППС и младшем командном составе городской полиции.

Один начальник отдела полиции в Екатеринбурге покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, еще трое старших офицеров сразу после отпуска также увольняются по собственному желанию, сообщает E1.

Екатеринбургские полицейские чаще всего увольняются из-за все возрастающей на них служебной нагрузки, когда уход с должности одного начальника, автоматически перекладывает часть его обязанностей, на других руководителей, говорит собеседник издания.

Старшие полицейские держаться на свои места только в депрессивных регионах, где сложно найти работу «на гражданке». Что касается Свердловской области, то здесь зарплаты относительно высокие, офицерам легче найти работу, уволившись по выслуге лет, сообщил E1 источник.

Напомним, в сентябре 2021 года стало известно, что полиции Нижнего Тагила не хватает 90 сотрудников. Это оперуполномоченные (23 вакантных места), сотрудники ППС (порядка 30-ти человек), водители и так далее. Некомплект наблюдается в ДПС и в рядах участковых. В среднем, в Свердловской области не хватает более 1 тысячи сотрудников, средняя зарплата в полиции сейчас составляет 25-27 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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