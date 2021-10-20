Дети из Тагила, исполнившие роль спасателей, победили на всероссийском конкурсе

Дети из Тагила, исполнившие роль спасателей, победили на всероссийском конкурсе
Дети из Тагила, исполнившие роль спасателей, победили на всероссийском конкурсе
Сегодня, 18:18ОбществоФото: Управление образования Нижнего Тагила
Детсад № 75 объединения «Детство» из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского конкурса «Золотой фонд Российского образования: от настоящего к будущему». Спасатели в исполнении тагильских детей покорили жюри.

В рамках реализации проекта Нижнего Тагила «Лаборатория профессий» воспитанники детсада № 75 показали свои знания, физическую и поисково-спасательную подготовку, а также навыки безопасного поведения в игровом комплексе «Полевые учения спасателей». Об этом рассказали в управлении образования города.

Педагоги занимались совместно с детьми, фрагмент видеоурока получил Дипломом Победителя I степени в номинации «Лучший авторский коллектив образовательного учреждения, реализующий ФГОС — 2021».

Напомним, педагог тагильского детского сада Наталья Агинских стала одной из лучших в профессии.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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