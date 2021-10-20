Дети из Тагила, исполнившие роль спасателей, победили на всероссийском конкурсе

В рамках реализации проекта Нижнего Тагила «Лаборатория профессий» воспитанники детсада № 75 показали свои знания, физическую и поисково-спасательную подготовку, а также навыки безопасного поведения в игровом комплексе «Полевые учения спасателей». Об этом рассказали в управлении образования города.