Идею о нерабочих днях для россиян поддержали в правительстве

Идею о том, чтобы ввести нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября, поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая выступила с предложением, обобщить все предложения, направленные на борьбу с коронавирусом и представить их на совещании с Владимиром Путиным 20 октября, пишет ТАСС. Также первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову поручено разработать меры по поддержке бизнеса во время пандемии. Напомним, за прошедшие сутки в России подтверждено 33,7 тысячи новых случаев коронавируса. При этом новый антирекорд установлен по уровню смертности от заболевания — 1015 человек. В Свердловской области было подтверждено 594 случая, 154 из которых в Нижнем Тагиле и еще 127 в Екатеринбурге.

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