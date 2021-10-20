Идею о нерабочих днях для россиян поддержали в правительстве

Идею о нерабочих днях для россиян поддержали в правительстве
Идею о нерабочих днях для россиян поддержали в правительстве
Сегодня, 12:42ОбществоФото: 1MI
Идею о том, чтобы ввести нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября, поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая выступила с предложением, обобщить все предложения, направленные на борьбу с коронавирусом и представить их на совещании с Владимиром Путиным 20 октября, пишет ТАСС.

Также первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову поручено разработать меры по поддержке бизнеса во время пандемии.

Напомним, за прошедшие сутки в России подтверждено 33,7 тысячи новых случаев коронавируса. При этом новый антирекорд установлен по уровню смертности от заболевания — 1015 человек. В Свердловской области было подтверждено 594 случая, 154 из которых в Нижнем Тагиле и еще 127 в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Коронавирус
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