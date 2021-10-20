Картер назвал Россию «критической угрозой» для Британии

По словам начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера, Россия является для королевства «критической угрозой». По его словам, РФ создает новые подводные лодки, что вынуждает Лондон реагировать на появляющиеся угрозы.

Об этом Николас Картер заявил на своем выступлении в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне. Слова Картера привел ТАСС, сообщает 360tv.ru. По его словам, когда он только пришел на службу, все жили в биполярном мире. Затем настала эпоха однополярного мира, и основное внимание уделили борьбе с террором. «Теперь же мы вступаем в многополярный мир — эру постоянной конкуренции, которая ведется нами с рядом авторитарных соперников. В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом», — сказал он. По словам Картера, противники королевства в условиях быстрого развития политических и военных технологий стали не только разрабатывать новые виды вооружения, но и более активно пользоваться прокси-формированием и дезинформацией, чтобы достичь результатов. Особое внимание он обратил на то, что РФ создает новые подлодки. Начальник штаба обороны отметил: это вынуждает столицу Англии реагировать на появляющиеся угрозы. Картер назвал Северную Атлантику регионом, которым Британия должна очень внимательно заниматься с учетом подводных разработок РФ. «Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание», — подытожил он.

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