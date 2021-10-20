Картер назвал Россию «критической угрозой» для Британии

Об этом Николас Картер заявил на своем выступлении в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне. Слова Картера привел ТАСС, сообщает 360tv.ru. По его словам, когда он только пришел на службу, все жили в биполярном мире. Затем настала эпоха однополярного мира, и основное внимание уделили борьбе с террором.
«Теперь же мы вступаем в многополярный мир — эру постоянной конкуренции, которая ведется нами с рядом авторитарных соперников. В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом», — сказал он.
По словам Картера, противники королевства в условиях быстрого развития политических и военных технологий стали не только разрабатывать новые виды вооружения, но и более активно пользоваться прокси-формированием и дезинформацией, чтобы достичь результатов.
Особое внимание он обратил на то, что РФ создает новые подлодки. Начальник штаба обороны отметил: это вынуждает столицу Англии реагировать на появляющиеся угрозы. Картер назвал Северную Атлантику регионом, которым Британия должна очень внимательно заниматься с учетом подводных разработок РФ. «Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание», — подытожил он.