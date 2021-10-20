Минеева: Манифест поддержки столичного бизнеса поможет в случае введения локдауна

Представители московского бизнес-сообщества обратились к властям с предложением внедрить комплекс мер поддержки МСП в случае введения локдауна в стране и запуска системы пропусков по QR-кодам.

Как сообщает tass.ru, в числе мер, которые стоит принять, столичный бизнес называет обнуление налогов на имущество и землю, компенсацию коммунальных платежей в 100-процентном объеме. Такой манифест поддержки столичного бизнеса разработал и представил аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой. По словам бизнес-омбудсмена Минеевой, сейчас во многих регионах страны, в том числе и в столице, вновь вводятся ограничительные меры. Пока неизвестно, как долго они будут действовать и что будет в дальнейшем. Но благодаря работе команды уполномоченного по защите прав бизнесменов удалось создать комплекс предложений, которые будут введены в случае приостановки деятельности и повсеместного внедрения системы пропусков по QR-кодам. Минеева обращается к представителям столичного бизнеса, предлагая им ознакомиться с манифестом и внести свои предложения при необходимости. Бизнес-омбудсмен прогнозирует, что новые ограничительные меры могут просуществовать достаточно долго. По сведениям ТАСС, представители бизнес-сообщества Москвы выступили с предложением освободить малое и среднее предпринимательство от уплаты имущественного и земельного налогов в размере 100%. Также бизнесмены предлагают обнулить арендные платежи по договорам аренды земли, объектов нежилого фонда, которые находятся на балансе города. Помимо этого, предприниматели просят освободить их от уплаты 100% платежей по договорам на осуществление торговой деятельности / оказания услуг, на размещение нестационарных торговых объектов, на размещение и аренду объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на реализацию проекта комплексного обустройства природной и озелененной территории Москвы за счет вложений инвесткомпаний. Также в документе говорится о “беспроцентной отсрочке по уплате платежей по договорам купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы”, компенсационных выплатах в размере 100% от коммунальных платежей. Помимо прочего, предприниматели просят защитить интересы их работников, предлагая выплачивать МРОТ ежемесячно каждому сотруднику, который временно остался без заработка, а также обеспечить 100% уплату в фонды с фиксированной зарплаты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 19 октября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в стране выходных дней с 30 октября по 7 ноября. В регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией правительство предлагает объявить нерабочие дни уже с 23 октября, а также ввести пропуск на некоторые объекты по QR-кодам. Также Мишустин направил поручения первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову о подготовке новых инициатив по поддержке предпринимателей в условиях ужесточения коронавирусных ограничений.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter