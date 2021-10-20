Новый фасад за 8,4 млн появится в детской художественной школе Каменска-Уральского

Заказчиком выступает «Каменск-Уральская детская художественная школа № 1», здание находится на бульваре Парижской Коммуны, 18.
Есть проект на капитальный ремонт школы, он уже частично исполнен, здание отремонтировано внутри. Сейчас будут проведены фасадные работы, рассказала редакции TagilCity.ru директор художественной школы Наталья Чильникина.
Перед покраской фасадов их необходимо утеплить минераловатной плитой. Низ стен будет сделан из керамогранитной плитки по металлическому каркасу. Козырек нужно облицевать белым листовым алюминием, а крыльцо — гранитными плитами с месторождения Малышевский. Пандус будет покрыт атмосферостойкой эмалью. После выполнения работ подрядчик должен утилизировать строительный мусор.
Гарантийный срок на выполненные работы составит 60 месяцев. Контракт действует до 20 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 ноября.
Напомним, капитальный ремонт школы № 32 в Нижнем Тагиле планируется провести в 2022 году. Кроме того, образовательное учреждение будет оснащено современным оборудованием по федеральной программе модернизации.