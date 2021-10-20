Новый фасад за 8,4 млн появится в детской художественной школе Каменска-Уральского

Перед покраской фасадов их необходимо утеплить минераловатной плитой. Низ стен будет сделан из керамогранитной плитки по металлическому каркасу. Козырек нужно облицевать белым листовым алюминием, а крыльцо — гранитными плитами с месторождения Малышевский. Пандус будет покрыт атмосферостойкой эмалью. После выполнения работ подрядчик должен утилизировать строительный мусор.