Памятные мемориальные доски открыты в честь героев в школе № 56 в Нижнем Тагиле

Евгений Розевик погиб в Грозном зимой 1995 года, посмертно награжден орденом Мужества. Денис Кондратов отслужил срочную службу, но вернулся в армию через несколько лет. Погиб в Чечне осенью 2005 года, награжден медалью «За воинскую доблесть» второй степени.