Памятные мемориальные доски открыты в честь героев в школе № 56 в Нижнем Тагиле

В мероприятии участвовал глава города Владислав Пинаев, ветераны, военнослужащие, педагоги и учащиеся школы. Педагоги вспоминали, какими были погибшие выпускники, как они служили в армии и относились к близким, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Евгений Розевик погиб в Грозном зимой 1995 года, посмертно награжден орденом Мужества. Денис Кондратов отслужил срочную службу, но вернулся в армию через несколько лет. Погиб в Чечне осенью 2005 года, награжден медалью «За воинскую доблесть» второй степени.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что нельзя забывать тяжелые годы безвластия начала и конца 90-х годов прошлого века.
Стабильность, которая есть сегодня, досталась дорогой ценой. Надо чтить и помнить героев,сказал глава города.
К церемонии открытия памятных досок было приурочено также посвящение учеников образовательного учреждения в курсанты военно-патриотического клуба «НЕ_иГРУшки». Под руководством Виталия Воротникова ребята будут проходить военно-строевую подготовку, ходить в походы, учиться обращаться с оружием, нести вахту памяти.
Напомним, в Екатеринбурге появится мемориальная табличка в память о 20 тысячах уральцев, расстрелянных и замученных НКВД во времена «большого террора» 1937–1938 годов.