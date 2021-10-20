Памятные мемориальные доски открыты в честь героев в школе № 56 в Нижнем Тагиле

Памятные мемориальные доски открыты в честь героев в школе № 56 в Нижнем Тагиле
Памятные мемориальные доски открыты в честь героев в школе № 56 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:55ОбществоФото: 1МI
В честь героев-выпускников школы № 56 Дениса Кондратова и Евгения Розевика, погибших при исполнении воинского долга в Чеченской республике, открыты мемориальные доски в Нижнем Тагиле.

В мероприятии участвовал глава города Владислав Пинаев, ветераны, военнослужащие, педагоги и учащиеся школы. Педагоги вспоминали, какими были погибшие выпускники, как они служили в армии и относились к близким, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Евгений Розевик погиб в Грозном зимой 1995 года, посмертно награжден орденом Мужества. Денис Кондратов отслужил срочную службу, но вернулся в армию через несколько лет. Погиб в Чечне осенью 2005 года, награжден медалью «За воинскую доблесть» второй степени.

Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что нельзя забывать тяжелые годы безвластия начала и конца 90-х годов прошлого века.

Стабильность, которая есть сегодня, досталась дорогой ценой. Надо чтить и помнить героев,сказал глава города.

К церемонии открытия памятных досок было приурочено также посвящение учеников образовательного учреждения в курсанты военно-патриотического клуба «НЕ_иГРУшки». Под руководством Виталия Воротникова ребята будут проходить военно-строевую подготовку, ходить в походы, учиться обращаться с оружием, нести вахту памяти.

Напомним, в Екатеринбурге появится мемориальная табличка в память о 20 тысячах уральцев, расстрелянных и замученных НКВД во времена «большого террора» 1937–1938 годов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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