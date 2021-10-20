Российская власть поддержит бизнес во время локдауна

Российская власть поддержит бизнес во время локдауна
Российская власть поддержит бизнес во время локдауна
Сегодня, 22:53ОбществоФото: pxhere.com
Первый вице-премьер-министр России Андрей Белоусов выступил с инициативой о введении новых мер поддержки бизнеса в нерабочий период.

Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», Белоусов озвучил свои идеи в ходе совещания, которое президент Владимир Путин провел с правительством.

Для предпринимателей хотят предусмотреть гранты в виде единовременных выплат одного МРОТ на каждого работника. Кроме того, представители российского бизнеса смогут рассчитывать на получение выгодных кредитов – под три процента годовых на срок в один год и с возможностью отсрочить платеж на шесть месяцев.

Авторы публикации акцентировали внимание на том, что меры, предложенные Белоусовым, вовсе не новы, поскольку их опробовали в минувшем году. Однако, главное здесь, собственно, не новизна. Главное – эффективность, которую доказал прошлогодний локдаун.

«Мейстер» также отмечает, что власть довольно оперативно анонсирует меры социальной поддержки бизнеса – наряду с введением внеплановых выходных. Вероятно, новые меры поспособствуют смягчению неизбежных потерь предпринимателей вследствие простоя. Остается только надеяться, что не сбавит темп своего роста экономика России.

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