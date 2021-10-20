Российская власть поддержит бизнес во время локдауна

Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», Белоусов озвучил свои идеи в ходе совещания, которое президент Владимир Путин провел с правительством.
Для предпринимателей хотят предусмотреть гранты в виде единовременных выплат одного МРОТ на каждого работника. Кроме того, представители российского бизнеса смогут рассчитывать на получение выгодных кредитов – под три процента годовых на срок в один год и с возможностью отсрочить платеж на шесть месяцев.
Авторы публикации акцентировали внимание на том, что меры, предложенные Белоусовым, вовсе не новы, поскольку их опробовали в минувшем году. Однако, главное здесь, собственно, не новизна. Главное – эффективность, которую доказал прошлогодний локдаун.
«Мейстер» также отмечает, что власть довольно оперативно анонсирует меры социальной поддержки бизнеса – наряду с введением внеплановых выходных. Вероятно, новые меры поспособствуют смягчению неизбежных потерь предпринимателей вследствие простоя. Остается только надеяться, что не сбавит темп своего роста экономика России.