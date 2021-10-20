Российская власть поддержит бизнес во время локдауна

Для предпринимателей хотят предусмотреть гранты в виде единовременных выплат одного МРОТ на каждого работника. Кроме того, представители российского бизнеса смогут рассчитывать на получение выгодных кредитов – под три процента годовых на срок в один год и с возможностью отсрочить платеж на шесть месяцев.