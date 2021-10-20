Смерть барда и дополнительные выходные. Итоги дня в Свердловской области

На совещании кабмина президент РФ Владимир Путин поддержал введение в стране выходных с 30 октября по 7 ноября. С такой инициативой выступила министр здравоохранения Татьяна Голикова. Она отметила, что в Свердловской области, как и в ряде других регионов, сложилась критическая обстановка с количеством летальных исходов от коронавируса. Кроме того, в регионе наблюдается критическая ситуация с госпитализацией больных COVID-19.