Тагильчанка рассказала об экстрасенсорике и алкоголизме на шоу канала ТВ-3

В последнем выпуске шоу «Новый день» приняла участие 35-летняя Алена Эйзин из Нижнего Тагила, которая живет одна с двумя детьми. Она развелась с мужем-алкоголиком, который избивал её, и тоже стала злоупотреблять спиртным. Тагильчанка помогает людям в качестве экстрасенса. Программа вышла в эфир 15 октября, сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.
По словам Алены, она несколько раз безуспешно проходила кастинги на другую передачу, а потом увидела, что набирают людей для съемок в программу «Новый день». История тагильчанки заинтересовала организаторов, она успешно прошла кастинг в Екатеринбурге и отправилась на съемки в Москву.
Съемки проходили в Москве с 26 августа по 5 сентября. Было оплачено проживание, питание и билеты туда и обратно. Там я и приняла участие в съемках, и отдохнула, и погуляла по столице, рассказала Алена в беседе редакцией TagilCity.ru.
Она пояснила, что развелась с мужем недавно, но вместе они не живут уже 2,5 года. У них общий сын шести лет, также у Алены есть 14-летняя дочь. Женщина призналась, что у нее действительно были проблемы с алкоголем.
Я практически каждый вечер приходила домой с пивом. Вместо того чтобы заниматься домашними делами или ложиться спать, я сидела перед телевизором и пила в одиночку. Конечно, я утром не опохмелялась и шла на работу, но алкоголь был в моей жизни практически каждый день, пояснила Алена.
По ее словам, после съемок она избавилась от зависимости, но сейчас может себе позволить бокал коктейля в ресторане при встрече с подругами.
Алена увлекается экстрасенсорикой и проводит сеансы уже 13 лет у себя дома или онлайн: клиенты присылают ей фото и вопросы, а она отвечает на них.
Вообще у меня дар с детства, у нас были шаманы и по материнской, и по отцовской линии. Я всегда видела всяких букашек, знала когда и что произойдет, когда кто-то умрет. Хорошо, что моя мама не заглушила эти способности таблетками и психологами, отметила тагильчанка.
Алена пояснила, что после съемки остались только положительные эмоции, а эксперты очень сильно помогли ей. После программы женщине хочется что-то менять, изучать, читать книги, узнавать новое.
Это просто кайф! У меня других слов нет. Я вообще не ожидала, что так получится. Во мне больше произошли даже внутренние изменения, чем внешние. Все, что было обещано — все сделано. Аня Мавричева обещала выслать книги — выслала, сейчас решается вопрос о совместной поездке с детьми в Питер на выходные, это было мое желание.рассказала Алена.
После программы тагильчанка бросила учебу в медицинском колледже, так как по дате рождения ее предназначение — это коуч и организатор праздников. При этом она развивает свои экстрасенсорные способности.
Я решила не тратить 3,8 года своей жизни на то, что мне не пригодится в жизни. Поэтому встала на учет в Центр занятости населения и решила учиться на младшего воспитателя, а также записалась на курсы коуча от московского тренера, отметила собеседница.
Шоу «Новый день» помогает найти участникам свое предназначение и найти себя. Экспертами являются коуч по личностному росту, колумнист Forbes и автор бестселлера «Код публичности» Анна Мавричева, психолог Мария Идрисова. В съемках принимала участие актриса сериала «Ольга» Ксения Суркова и стилисты.
Напомним, девушка из поселка Сосьва Свердловской области стала героиней реалити-шоу «Беременна в 16» на телеканале «Ю».