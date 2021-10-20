Тагильчанка рассказала об экстрасенсорике и алкоголизме на шоу канала ТВ-3

Это просто кайф! У меня других слов нет. Я вообще не ожидала, что так получится. Во мне больше произошли даже внутренние изменения, чем внешние. Все, что было обещано — все сделано. Аня Мавричева обещала выслать книги — выслала, сейчас решается вопрос о совместной поездке с детьми в Питер на выходные, это было мое желание.рассказала Алена.