Ученые: правильная диета снижает риск инсульта на 80%

Согласно данным Европейского перспективного исследования рака и питания, правильным рационом считается тот, который исключает употребление, в первую очередь, жирных продуктов, пишут «Народные новости».
«Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров связаны с инсультом и иными сердечными заболеваниями», — заявили ученые.
Исследователи считают, что борьбу с инсультом необходимо начинать как можно раньше, чтобы избежать необратимых повреждений мозга.
Кроме того, эксперты рекомендуют снизить потребление соленого, так как натрий увеличивает артериальное давление. При этом больше внимания, по мнению врачей, следует увеличить свежим овощам и фруктам, а также кисломолочным продуктам, которые способствуют снижению риск ишемического инсульта.
Однако специалисты предостерегают: самолечение может привести к нежелательным последствиям. Например, рискованно резко снижать давление, так как это может спровоцировать инсульт или инфаркт.