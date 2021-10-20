Ученые: правильная диета снижает риск инсульта на 80%

Кроме того, эксперты рекомендуют снизить потребление соленого, так как натрий увеличивает артериальное давление. При этом больше внимания, по мнению врачей, следует увеличить свежим овощам и фруктам, а также кисломолочным продуктам, которые способствуют снижению риск ишемического инсульта.