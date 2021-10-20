Увольнение сразу 4-х начальников из полиции объяснили в свердловском главке МВД

Четыре начальника отделов полиции Екатеринбурга покидают свои посты и службу в органах полиции по собственному желанию, сообщил глава пресс-службы УМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Никакого криминала в увольнении четверых высокопоставленных начальников полиции нет, отделы кадров ведомства сейчас ищут равноценную замену уходящим сотрудникам,прокомментировал информацию Горелых.
Выбор будет осуществлен из специального кадрового резерва МВД. И хоть он составляется заблаговременно, сам процесс оформления в новых должностях может занять некоторое время, отметили в ведомстве.
Напомним, четыре опытных начальника отделов полиции Екатеринбурга покидают свои посты и службу в органах МВД в ближайшее время.