Увольнение сразу 4-х начальников из полиции объяснили в свердловском главке МВД

Увольнение сразу 4-х начальников из полиции объяснили в свердловском главке МВД
Увольнение сразу 4-х начальников из полиции объяснили в свердловском главке МВД
Сегодня, 14:57ОбществоФото: 1МI
Сразу 4 начальника отделов увольняются по собственному желанию из полиции в Екатеринбурге. В главке МВД по Свердловской области рассказали о причинах.

Четыре начальника отделов полиции Екатеринбурга покидают свои посты и службу в органах полиции по собственному желанию, сообщил глава пресс-службы УМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Никакого криминала в увольнении четверых высокопоставленных начальников полиции нет, отделы кадров ведомства сейчас ищут равноценную замену уходящим сотрудникам,прокомментировал информацию Горелых.

Выбор будет осуществлен из специального кадрового резерва МВД. И хоть он составляется заблаговременно, сам процесс оформления в новых должностях может занять некоторое время, отметили в ведомстве.

Напомним, четыре опытных начальника отделов полиции Екатеринбурга покидают свои посты и службу в органах МВД в ближайшее время.

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