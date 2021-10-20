В РЭО рассказали о строительстве на Ямале трех мусорных заводов и восьми станций

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел встречу с руководителем Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым. Последний сообщил, что в планах возвести в регионе три дополнительных объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и восемь новых мусороперегрузочных станций.

По словам Буцаева, в настоящее время чиновники ЯНАО изучают возможность подписания концессионных договоров на строительство трех объектов обработки, утилизации и размещения мусора. Также для труднодоступной местности рассмотрят вопрос возведения восьми мусороперегрузочных станций. Там будут сортировать мусор, отбирая органику. Денис Буцаев и Дмитрий Артюхов рассмотрели варианты помощи проектам от Российского экологического оператора. По информации 360tv.ru, участники диалога выразили надежду на продолжительное взаимодействие. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа рассказал об обнародовании конкурсной документации. В регион уже поступают первые заявки. Из бюджета инвестиции будут минимальные. Инвестору придется отказаться от некоторой валовой выручки. Ее реально компенсировать из прибыли, полученной при реализации ценных фракций. Подобные проекты дадут возможность уменьшить тарифы для местного населения. В ЯНАО проживают 547 000 граждан. Там действуют 16 объектов размещения на 170 000 тонн мусора. Данные полигоны по большей части возведены еще в 1990-х годах. Заложенный лимит ими почти выработан. В ближайшие четыре года все эти полигоны закроют, подчеркнули в РЭО. Сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе функционируют пять объектов обработки твердых коммунальных отходов, общая мощность которых равна 165 000 тонн. Четыре из этих объектов тоже остановят свою работу. Взамен построят в Салехарде, Новом Уренгое и городе Муравленко три новых объекта. Эти проекты включают в себя и обработку, и утилизацию. Помимо этого, для удаленных территорий с малым транспортным сообщением планируют возвести восемь мусороперегрузочных станций. Также не исключена установка 27 площадок временного накопления. В целом в список перспективных объектов включены 11 комплексов по обработке, три — по утилизации и пять полигонов, это зафиксировано в Федеральной схеме обращения с отходами.

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