Введение нерабочих дней из-за высокой заболеваемости COVID-19 поддержал Путин

Введение нерабочих дней из-за высокой заболеваемости COVID-19 поддержал Путин
Введение нерабочих дней из-за высокой заболеваемости COVID-19 поддержал Путин
Сегодня, 17:04ОбществоФото: официальный сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Ранее с таким предложением выступала вице-премьер Татьяна Голикова.

Он отметил, что в этот период должна быть сохранена заработная плата. Некоторым регионам он разрешил сделать это даже раньше 30 числа или продлить их на нужный период после 7 ноября.

Эпидемиологическая ситуация имеет тенденцию к усложнению. Более месяца устойчивый рост заболеваемости, ежесуточный показатель заболеваемости приближается к 35 тысячам. Рост идет по всем регионам страны, сообщила Голикова в ходе совещания с президентом РФ по ситуации с коронавирусом.

Она также добавила, что Свердловская область является одним из тех регионов, где наблюдается критическая ситуация со смертностью, а также тяжелыми больными.

Среди рекомендаций, Голикова предложила допускать россиян на отдельные объекты по QR-кодам, данную практику сохранить и после 7 ноября. Лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями и невакцинированных, а также тех, кто старше 60 лет, перевести на дистанционную работу и сохранить режим самоизоляции. Рекомендовано также запретить проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00 часов.

Работникам, поставившим прививку от коронавируса, предоставлять 2 выходных после вакцинации. При этом темпы прививочной компании необходимо, по словам Голиковой, наращивать. Вице-премьер добавила, что необходимо сохранить масочный режим и социальную дистанцию, а также повысить уровень и охват тестирования населения на коронавирус, а случае положительных результатов обеспечить изоляцию больных и тех, у кого COVID-19 под подозрением.

Сюжеты:
Коронавирус
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