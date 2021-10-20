Введение нерабочих дней из-за высокой заболеваемости COVID-19 поддержал Путин

Среди рекомендаций, Голикова предложила допускать россиян на отдельные объекты по QR-кодам, данную практику сохранить и после 7 ноября. Лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями и невакцинированных, а также тех, кто старше 60 лет, перевести на дистанционную работу и сохранить режим самоизоляции. Рекомендовано также запретить проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00 часов.