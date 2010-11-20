День телевидения отмечают в Нижнем Тагиле

Нам важно знать, кто те люди, чьими глазами мы смотрим на важные событияв нашем городе и за его пределами. Поэтому в преддверии праздникаГородской портал TagilCity.ru провел опрос представителей тагильского телевидения.

Тагильские телевизионщики рассказали о своей работе и о нас, зрителях, вответах на три вопроса

1)Чем Вам интересно телевидение?

2)Что Вы сами смотрите потелевизору?

3)Какими качествами обладает идеальный зритель?

Ольга Белорыбкина, главный редактор телекомпании «Телекон»

1.Телевидение – это ежедневные встречи с удивительными судьбами, сколлективом единомышленников, которых я уважаю и всем сердцем люблю. Иеще телевидение дает возможность каждый день видеть продукт своейдеятельности, этого не может позволить работа в другой области.

2.Светлана Сорокина – одна из моих любимых ведущих. Раньше я всегдасмотрела с ней выпуски новостей, сейчас смотрю «Программу передач» с ееучастием на 5-ом канале. Кстати, ей принадлежит фраза, которую язапомнила: «Утром прежде чем проснуться, включаю новости». Я стараюсьсмотреть все новости, по всем каналам. Смотрю канал «Культура». Стараюсьвообще следить за любыми передачами, которые имеют развивающее,познавательное направление. Но вообще телевизор смотрю мало, потому чтона телевидении работаю.

3.Идеальный зритель – это любимый придирчивый зритель, который,посмотрев новости, позвонит и скажет, что было хорошо, а что – не очень.Конструктивной критике мы рады.

Ксения Косачева, начальник отдела информационно-развлекательных программТагил-ТВ

1. Телевидение - это моя жизнь. Это мои друзья, семья, новые знакомства,интересы, смысл бытия, работа и т.д. и т.п. Сложно представить себя вдругой сфере деятельности. Телевидение - это Я. Это моё ВСЁ!

2. Смотрю наш эфир, ведь это моя работа. Смотрю «Телекон», в основном«Время новостей», потому как считаю, что каждый телевизионщик долженинтересоваться работой коллег по цеху. Что касается федеральных каналов,то в разные периоды жизни меня интересуют разные каналы. В данныймомент - НТВ («Профессия репортёр»), Первый канал - новости с ЕкатеринойАндреевой, «Большая разница», «Ночной показ с Гордоном» и т.д. и т.п.Люблю документальные фильмы типа «Среды обитания». Когда не хочетсянапрягаться, переключаю на MTV.

3. Идеального зрителя, наверно, не бывает. Есть зритель, с которым тынаходишься «на одной волне», зритель, который может оценить твои трудыили высказать пожелания, но в виде конструктивной критики. Этодоброжелательный зритель, который готов к диалогу. Ему не важно, накаком канале сделана программа (федеральном или региональном), еслипрограмма ему симпатична, он об этом говорит открыто. Судя по отзывам нанашем сайте Тагил-ТВ, нам со зрителями везёт. Спасибо им!

Виктор Зайцев, программный директор НО «Фонд "Журналисты Тагила"»

1. Телевидение для меня - это увлечение, хобби, работа. Телевидение -это богатейший мир, в котором есть огромные просторы дляреализацииидей, непокоренные вершины, таинственные глубины - это мир, которыйспособен удивлять тебя буквально каждый день. В общем, в телевидении мнеинтересно все, по-другому и не скажешь.

2. Обязательно смотрю разговорные программы: «Познер», «Акцент», до техпор, пока в Нижнем Тагиле транслировали «4 канал», смотрел «Стенд».Люблю итоговые еженедельные программы. Смотрю местные и федеральныеновости и, конечно, футбол.

3. Идеальный зритель- это добрый критик, внимательный, готовый кобщению человек, жаждущий получить информацию.

Алексей Слуцкий, редактор и ведущийпрограмм телекомпании «Телекон»

1. Телевидение - это волшебство и постоянный драйв.

2. Новости, юмористические шоу, кино.

3. Идеальных зрителей конечно нет. Те же, кто не переключил канал натвоей программе, уже лучше всех.