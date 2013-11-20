Мошенники присвоили 10 миллиардов рублей, выделенных на маткапитал

В пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействию преступности МВД России сообщили, что эти фирмы, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

От имени подконтрольного юридического лица с этими женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала. Однако заемщики этих денег никогда не получали и не видели. Затем аферисты от лица матерей покупали недвижимость. В основном, приобретались ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а то и вообще в помещениях, непригодных для проживания.

Дальше происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский или семейный капитал. В государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов - справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. Выплаты производились на счет займодателя. Небольшую сумму мошенники передавали обманутым женщинам, а от 30 до 80 процентов - присваивали. Понятно, что без коррупции в органах власти такая схема бы не сработала.