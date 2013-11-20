Мошенники присвоили 10 миллиардов рублей, выделенных на маткапитал
Свыше 400 коммерческих фирм трудились над тем, как присвоить деньги, выделяемые Пенсионному фонду по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.
В пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействию преступности МВД России сообщили, что эти фирмы, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
От имени подконтрольного юридического лица с этими женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала. Однако заемщики этих денег никогда не получали и не видели. Затем аферисты от лица матерей покупали недвижимость. В основном, приобретались ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а то и вообще в помещениях, непригодных для проживания.
Дальше происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский или семейный капитал. В государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов - справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. Выплаты производились на счет займодателя. Небольшую сумму мошенники передавали обманутым женщинам, а от 30 до 80 процентов - присваивали. Понятно, что без коррупции в органах власти такая схема бы не сработала.
Разработка организованной группы велась около двух лет. Следственно-оперативные бригады одновременно выехали в девять регионов - Республику Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области. Оперативники выявили более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей. Задержаны девять основных фигурантов, в том числе активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования».
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