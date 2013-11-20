На горе Долгая под Нижним Тагилом завершают работы над лыжным стадионом

Отметив, впереди внутренняя отделка судейской, устройство трибун, асфальтирование лыжероллерной трассы, пишет «РИА Новости». Это позволит проводить у нас еще большее число соревнований мирового формата, повышая уровень и привлекательность Нижнего Тагила. Наш городу уже на слуху у ведущих летающих лыжников, и дальше будет только больше.

Добавим, в целом реконструкция комплекса включает в себя ремонт административного корпуса и уже существовавших трамплинов К-90 и К-120, а также строительство новых трамплинов К-40 и К-60, зрительских трибун на 1184 и 768 мест, лыжного стадиона и спортивно-гостиничного комплекса.

Активное строительство - это всегда показатель динамично развивающегося города. Причем речь здесь может идти и частном строительстве. Если на карте города появляются красивые прочные дома - значит людям хочется здесь жить. А что может быть лучше дома из клееного бруса антисептик. Кстати, на сайте http://www.homka2000.ru/ для вас дома и бани из клееного бруса от компании «Хома». Это возведение дома под ключ по прогрессивной технологии, на высоком профессиональном уровне и в предельно сжатые сроки. Стоит немного пояснить, почему предпочтителен именно клеенный брус антисептик. Ответ прост, он экологичен, в разы дешевле кирпича и не требует мощного фундамента. Добавим, это современный материал, которому практически нет равных.