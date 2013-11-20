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На горе Долгая под Нижним Тагилом завершают работы над лыжным стадионом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На горе Долгая под Нижним Тагилом завершают работы над лыжным стадионом

20 ноября 2013, 10:35Общество
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