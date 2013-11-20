Сергей Шойгу выразил благодарность УВЗ

Финал конкурса по полевой выучке подразделений и экипажей танков Т-72Б «Танковый биатлон» проходил с 14 по 17 августа на полигоне учебного комплекса Таманской дивизии, расположенном в поселке Алабино Московской области. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» стала партнером этих учений. УВЗ, как производитель танков Т-72, поощрил тремя автомобилями «Нива» членов экипажа-победителя соревнований и предоставил призовые кубки. Также танкисты головного предприятия корпорации приняли участие в демонстрационном показе технических возможностей «семьдесятдвоек». Экипаж сборочного цеха Уралвагонзавода на модернизированных танках Т-72 последней модификации блестяще поразил все цели на дальности 2700 метров и легко преодолел препятствия военного полигона, многие из которых для заводских водителей-испытателей стали новыми.