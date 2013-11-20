«Тагил без ям» заставит маршрутки ездить по графику: тотальный контроль движения

Поразительно, но в городе разработан адекватный график движения маршруток, учитывающий часы пик. Он (график, а также данные компаний-перевозчиков) опубликован на сайте tagil.bezyam.ru, и согласно ему в период повышенного пассажиропотока маршрутки отправляются от конечных остановок каждые три-пять минут. Но вот что интересно, почему тогда утром, добираясь на работу или на учебу, люди ждут по 15, а то и по 40 минут, когда покажется хоть одна маршрутка?

Оказывается, водители могут просто не выйти в рейс. Или выйти позже. Водителей контролируют компании-перевозчики, и, к слову, в их интересах, чтобы сотрудник, мягко сказать, не подводил. Особенно часто с проблемами общественного транспорта сталкиваются жители Вагонки.

По данным горожан, маршрутки ходят редко, зачастую стоят в стороне от конечной остановки, пока не увидят, что собралась толпа людей, которую можно разом загрузить и уже ехать, а в выходные или днем могут сколько угодно стоять на остановках, ожидая, когда наберется полный салон.

Общественное движение «Тагил без ям» намерено навести порядок, сделать так, чтобы водители выполняли свои обязанности, а компании-перевозчики работали согласно официальным данным. Конечно, активистам нужна помощь тагильчан. Общественники выявили алгоритм действий, по которому можно достигнуть результат. Итак, если вы замучились ждать маршрутку, сделайте вот что:

«Тагил без ям» обязуется готовить материал для озвучивания проблемы в Администрации города и лично Сергею Носову. Наше спокойствие в наших руках, и решить проблему с маршрутками вполне по силам, если объединиться.