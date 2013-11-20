В 2014 году в Нижнем Тагиле пройдет переоценка земли: с сегодняшним положением дел деньги уходят из бюджета

Естественно, это привело к колоссальным потерям бюджета - только в 2013 году область суммарно потеряла 158 миллионов рублей земельного налога, пишет «Коммерсантъ». А ведь на эти деньги были запланированы работы по улучшению качества жизни работников тех же предприятий.

Ситуация требует немедленного вмешательства, потому что промышленники будут и дальше судиться за снижение кадастровой стоимости. Властям необходимо найти решение, которое устроит обе стороны.

К слову, предприятия можно понять: земельные налоги неуклонно растут, арендная плата на землю ежегодно повышается на 10-15%. В скором времени должен в разы вырасти налог на размещение отходов, поэтому они стараются «выиграть» на плате за землю. А в это время опять же суммарно муниципалитеты области должны вернуть промышленникам 1,5 млрд рублей по уплаченному земельному налогу. В итоге бюджет худеет, в неудобном положении оказываются все.

При этом власти уверены, что кадастровая оценка не может быть полностью неправильной. В 2014 году решено провести переоценку участков в 18 муниципалитетах, и в первую очередь в Сысерти, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. Именно из этих городов поступает наибольшее число жалоб по поводу судебной практики.

Добавим, промышленники готовы к диалогу. Так, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей намерен в течение ближайших двух недель разработать пакет предложений для правительства. В частности, СОСПП предлагает включать в состав межведомственной комиссии МУГИСО землепользователей и вырабатывать вместе с муниципалитетами ставки земельного налога с учетом инвестиционных проектов промышленников.

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