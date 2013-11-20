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В 2014 году в Нижнем Тагиле пройдет переоценка земли: с сегодняшним положением дел деньги уходят из бюджета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2014 году в Нижнем Тагиле пройдет переоценка земли: с сегодняшним положением дел деньги уходят из бюджета

20 ноября 2013, 15:20Общество
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