В медучреждениях Нижнего Тагила пройдут акции, приуроченные ко Дню матери

Как рассказала специалист по здоровому образу жизни врачебно-физкультурного диспансера Елена Никонова, сотрудники отделения медицинской профилактики учреждения проведут тематические лекции в нескольких тагильских школах. Детская поликлиника № 5 оформит стенды, а также организует выставку «Портрет моей мамы», на которой будут представлены рисунки учащихся начальных классов школы № 80. Здесь же пройдет праздник для беременных студенток вузов. В перинатальном центре Демидовской больницы мамочек с праздником поздравит лично глава города Сергей Носов. Также здесь будут выпущены специальные тематические брошюры, оформлены стенды и устроен праздничный обед.