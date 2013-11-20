В Нижнем Тагиле пройдет Фестиваль национальных культур
20 ноября 2013, 15:40ОбществоПавел Сидоренко
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В воскресенье, 24 ноября, во Дворце молодежи состоится ежегодный городской Фестиваль национальных культур, посвященный государственному празднику - Дню матери.
Организатором мероприятия являются Совет национально-культурных объединений и Администрация города Нижний Тагил.
Как сообщили нам в отделе по взаимодействию с общественными религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Администрации города, в рамках фестиваля запланированы выступления творческих коллективов национальных организаций Нижнего Тагила и других городов Свердловской области, а также артистов городского Дворца молодежи.
Любой участник праздника – взрослый или ребенок, сможет бесплатно позвонить своей маме в любую точку мира. А перед началом мероприятия дети смогут принять участие в работе творческих мастерских «Сделай подарок для мамы».
На фестиваль приглашаются все желающие, начало праздника 24 ноября в 12 часов.
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