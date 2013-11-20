В Нижнем Тагиле пройдет Фестиваль национальных культур

Как сообщили нам в отделе по взаимодействию с общественными религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Администрации города, в рамках фестиваля запланированы выступления творческих коллективов национальных организаций Нижнего Тагила и других городов Свердловской области, а также артистов городского Дворца молодежи.