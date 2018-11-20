18 культурных проектов Свердловской области получат гранты губернатора в 2019 году

В Свердловской области утвержден перечень культурных проектов, которые в 2019 году получат губернаторские гранты. Всего на эти цели будут потрачены 50 млн рублей.

Свердловский государственный академический театр музкомедии получит 7 млн рублей. Данные средства будут направлены на постановку оперетты Имре Кальмана «Сильва». Такая же сумма гранта предназначается Уральскому центру народного искусства, который планирует отправить народный хор на гастроли в Крым с программой «Легенды Урала».

Фестиваль Ural Music Night, театральный фестиваль «Коляда-plays» и фестиваль «Браво!» получат грант в размере 3 млн рублей.

500 тысяч рублей будут направлены в Каменск-Уральский театр драмы. Там поставят спектакль «Голубая жизнь». В Краснотурьинске планируется постановка спектакля «Огневушка» за аналогичную сумму.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился увеличить финансирование театральной сферы в регионе в связи с объявлением Года театра. Деньги будут выделяться на театральные фестивали и гастроли, подготовку специалистов, ремонт зданий и улучшение материально-технического обеспечения.