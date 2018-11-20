Договор недействителен: квартира возвращена пожилой недееспособной тагильчанке
Суд признал договор о дарении квартиры, принадлежащей 85-летней недееспособной жительнице Нижнего Тагила, недействительным, и жилплощадь возвращена законной хозяйке.
Установлено, что в октябре 2017 года 85-летняя тагильчанка признана недееспособной из-за обнаруженного заболевания. Опекуном пожилой женщины назначена родная внучка.
Однако после этого девушка выясняла, что годом ранее бабушка подарила квартиру третьему лицу. Отклонения в психике у пенсионерки наблюдались уже несколько лет, из-за этого внучка усомнилась в законности совершенной сделки.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры выясняли, что при заключении договора дарения пенсионерка не отдавала отчет своим действиям. В связи с этим прокурор направил в суд иск о признании договора недействительным.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Квартира возвращена в собственность пенсионерки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.