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Договор недействителен: квартира возвращена пожилой недееспособной тагильчанке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Elderly woman 1036773 960 720

Договор недействителен: квартира возвращена пожилой недееспособной тагильчанке

Сегодня, 10:37ОбществоФото: pixabay.com
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