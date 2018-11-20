Не было справки: контролер в Екатеринбурге заставил школьницу дважды оплатить проезд

В автобус маршрута №1 девочка села на улице Луначарского, чтобы доехать до остановки «Тубсанаторий». Оплату школьница совершила временным проездным. После нее в автобус вошел контролер и стал проверять у пассажиров билеты. У ребенка не оказалось справки из школы, поэтому проверяющий изъял проездной и заставил девочку еще раз оплатить проезд, но уже деньгами.