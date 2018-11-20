Не было справки: контролер в Екатеринбурге заставил школьницу дважды оплатить проезд
Сегодня, 19:36ОбществоФото: pixabay.com
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19 ноября в екатеринбургском автобусе №1 контролер заставил ребенка два раза оплатить проезд, так как у 13-летней девочки не оказалось справки из школы.
Сюжеты: Екатеринбург
В автобус маршрута №1 девочка села на улице Луначарского, чтобы доехать до остановки «Тубсанаторий». Оплату школьница совершила временным проездным. После нее в автобус вошел контролер и стал проверять у пассажиров билеты. У ребенка не оказалось справки из школы, поэтому проверяющий изъял проездной и заставил девочку еще раз оплатить проезд, но уже деньгами.
Пока контролер составлял акт о нарушении, девочка проехала 5 лишних остановок. Обратно школьнице пришлось добираться на другом транспортном средстве.
Прокуратора Октябрьского района Екатеринбурга проводит проверку факта нарушения со стороны контролера, сообщила информационная служба «Накануне».
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