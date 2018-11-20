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Не было справки: контролер в Екатеринбурге заставил школьницу дважды оплатить проезд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не было справки: контролер в Екатеринбурге заставил школьницу дважды оплатить проезд

Сегодня, 19:36ОбществоФото: pixabay.com
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