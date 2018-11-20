Новоуралец получил 8 месяцев за повторный отказ от медицинского освидетельствования

Обвинением предоставлены доказательства того, что 24 сентября 2018 года осужденный ранее за совершение двух тяжких преступлений и привлеченный к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования, мужчина совершил ДТП. Управляя автомобилем марки Ford Focus подсудимый двинался по улице Савчука в городе Новоуральске и допустил наезд на припаркованный автомобиль Daewoo Nexia, после чего заснул.