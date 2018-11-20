Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новоуралец получил 8 месяцев за повторный отказ от медицинского освидетельствования
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Adult 1866883 960 720

Новоуралец получил 8 месяцев за повторный отказ от медицинского освидетельствования

Сегодня, 11:49ОбществоФото: pixabay.com
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: День матери, уральские самоцветы и астрономия
Магазин Мозгунова на пр. Ленина в Нижнем Тагиле ищет инвестора
Дорога в Серебрянку. Неоднозначное мнение 
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина