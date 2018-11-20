Новоуралец получил 8 месяцев за повторный отказ от медицинского освидетельствования
Житель Новоуральска приговорен к 8 месяцам колонии строгого режима за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования. Мужчина лишен прав сроком на три года.
Обвинением предоставлены доказательства того, что 24 сентября 2018 года осужденный ранее за совершение двух тяжких преступлений и привлеченный к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования, мужчина совершил ДТП. Управляя автомобилем марки Ford Focus подсудимый двинался по улице Савчука в городе Новоуральске и допустил наезд на припаркованный автомобиль Daewoo Nexia, после чего заснул.
Придя в сознание в медицинском учреждении, мужчина отказался от требования сотрудника ДПС пройти медицинское освидетельствование.
Суд приговорил новоуральца к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также к лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.