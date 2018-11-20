Операция «Ловелас»: находившийся в розыске екатеринбуржец задержан на свидании

В 2017 году задержанный был осужден за кражу автомобильных аккумуляторов из машин, припаркованных во дворах жилых домов. Мужчина решил скрыться, чтобы избежать наказания. Полицейские не могли найти его не по адресу, где осужденный проживал, от сим-карты он избавился. В дальнейшем он был объявлен в розыск.