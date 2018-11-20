Отец убитой екатеринбуржцем Лошагиным модели подал встречный иск о разделе наследства
Сегодня, 07:00ОбществоФото: pixabay.com
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Вопрос раздела имущества в семье убитой фотографом из Екатеринбурга Дмитрием Лошагиным тагильской модели Юлии Прокопьевой получил новое развитие. Отец жертвы подал встречный иск в Нижнетагильский суд в ответ на требование Лошагина взыскать с родителей 3 млн рублей и автомобиль Audi.
Сюжеты: Екатеринбург
19 ноября стало известно, что отец убитой модели Юлии Прокопьевой подал встречный иск о разделе наследства. Это стало ответной мерой на действия екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, который через суд решил требовать с семьи убитой им девушки 3 млн рублей и автомобиль Audi, сообщает «ТАСС». Об этом стало известно благодаря адвокату матери погибшей модели Ивану Волкову.
Отец подал встречный иск. Мы с матерью модели, Светланой Рябовой, думаем, либо тоже подавать встречный иск, либо возражение на иск,рассказал Волков.
Напомним, что Дмитрий Лошагин приговорён к 10 годам тюремного заключения за убийство своей жены в состоянии алкогольного опьянения. Тело убитой фотограф вывез в лес и поджёг.
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