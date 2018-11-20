Отец убитой екатеринбуржцем Лошагиным модели подал встречный иск о разделе наследства

19 ноября стало известно, что отец убитой модели Юлии Прокопьевой подал встречный иск о разделе наследства. Это стало ответной мерой на действия екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, который через суд решил требовать с семьи убитой им девушки 3 млн рублей и автомобиль Audi, сообщает «ТАСС». Об этом стало известно благодаря адвокату матери погибшей модели Ивану Волкову.