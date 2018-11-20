Пользователи «ВКонтакте» получат доступ к расширенной версии копии данных о себе

19 ноября «ВКонтакте» анонсировали появление возможности загрузки полной версии информации обо всём, что происходило с аккаунтом и сохранилось на стороне сервера. Это позволит каждому пользователю получить наиболее полное представление о той персональной информации, которая относительно него собирается и хранится социальной сетью. Как сообщает пресс-служба «ВКонтакте», пока что выгрузка работает в тестовом режиме.