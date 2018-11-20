Пользователи «ВКонтакте» получат доступ к расширенной версии копии данных о себе
Сегодня, 07:30ОбществоФото: pixabay.com
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Теперь пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут получить расширенную версию архива с данными о себе, которые хранятся на серверах сервиса. Полученный файл каждый сможет зашифровать с помощью персонального ключа OpenPGP для того, чтобы не допустить третьих лиц к знакомству с его содержимым.
19 ноября «ВКонтакте» анонсировали появление возможности загрузки полной версии информации обо всём, что происходило с аккаунтом и сохранилось на стороне сервера. Это позволит каждому пользователю получить наиболее полное представление о той персональной информации, которая относительно него собирается и хранится социальной сетью. Как сообщает пресс-служба «ВКонтакте», пока что выгрузка работает в тестовом режиме.
Ранее информация, которая хранится о каждом пользователе на серверах «ВКонтакте», была в упрощённом виде представлена в Политике конфиденциальности сервиса. Также имелся специальный раздел «Защита данных», где владельцу страницы подробно рассказывали о работе с пользовательскими данными.
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