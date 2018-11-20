Программа по замене лифтов в Нижнем Тагиле завершится до конца ноября
До полного выполнения программы по замене лифтов в Нижнем Тагиле необходимо смонтировать и запустить пять лифтов в домах на улицах Космонавтов, Ермака и Верхняя Черепанова. Эти работы будут закончены до конца ноября 2018 года.
90 новых подъемных механизмов будут смонтированы и запущены по итогам программы по замене лифтов в Нижнем Тагиле в 2018 году. Последние пять кабин прибыли из Могилева в начале ноября, они будут установлены в домах на улицах Космонавтов, Ермака и Верхняя Черепанова.
По словам начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Егора Копысова, все работы будут закончены до конца ноября. Финансирование на замену лифтов выделяется из фонда капитального ремонта.
Правительство Свердловской области договорилось о рассрочке на три года с производителем механизмов.
В Нижнем Тагиле еще 458 лифтов нуждаются в замене, их срок службы уже превысил 25-летний рубеж, поэтому город продолжает вести работу по замене лифтового оборудования, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.