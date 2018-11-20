Программа по замене лифтов в Нижнем Тагиле завершится до конца ноября

90 новых подъемных механизмов будут смонтированы и запущены по итогам программы по замене лифтов в Нижнем Тагиле в 2018 году. Последние пять кабин прибыли из Могилева в начале ноября, они будут установлены в домах на улицах Космонавтов, Ермака и Верхняя Черепанова.

По словам начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Егора Копысова, все работы будут закончены до конца ноября. Финансирование на замену лифтов выделяется из фонда капитального ремонта.

Правительство Свердловской области договорилось о рассрочке на три года с производителем механизмов.