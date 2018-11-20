Шаг в будущее: РЖД анонсировали новый плацкарт

Как сообщает издание «Новые Известия», РЖД ранее обсуждала возможность отказа от плацкартных вагонов, однако жителям российских городов такая идея не пришлась по вкусу: многие заявили о готовности путешествовать в менее удобных условиях, но за более низкую стоимость.

После того, как руководителем компании стал Олег Белозеров, её основные усилия стали направляться на повышение качества обслуживания. Одним из самых важных начинаний стало полное обновление плацкартных вагонов.

Белозеров заявил, что анонсированные вагоны станут лучшей альтернативой устаревшим плацкартам. Он отметил, что методы реконструкции будут выбраны с опорой на пожелания клиентов, а также следующих критериев: индивидуальное пространство, приватность отдыха, техническая оснащенность, безбарьерность.

Молодые профессионалы-технократы начали внедрять технологические инновации и развивать качественное обслуживание. В компании обратили внимание на то, что обратная связь с пассажирами в этот период приобрела особую значимость. РЖД и входящая в её состав федеральная пассажирская компания уже начали устранять недочеты и воплощать свежие задумки. Это дало ощутимые результаты: в настоящее время со стороны пассажиров поступают жалобы лишь на мелкие недостатки работы холдинга, а не на значительные нарушения или грубость со стороны персонала.

Чемпионат мира по футболу стал важным испытанием для нового руководящего состава РЖД, ведь в перевозках за этот период поучаствовали более пяти миллионов пассажиров из многих стран. Для болельщиков специально запустили 80 современных поездов, оснащенных розетками, кондиционерами и бесплатным Wi- Fi. Внушительное количество позитивных отзывов от пассажиров за период Чемпионата показало, что компания смогла подняться на уровень мировых стандартов пассажирских перевозок.

Таким образом, запуск в эксплуатацию новых вагонов стал приятным и ожидаемым продолжением положительных изменений, происходящих в компании РЖД.

Основная идея реконструкции вагонов кроется в создании удобных модульных пространств для каждого пассажира. Все места теперь можно закрыть вертикальными жалюзи. Цветовая гамма интерьера обновленного плацкартного вагона будет выполнена в бежевых тонах, а спальные места в виде диванов с подголовниками станут серо-красными. При этом каждое из них будет оборудовано розеткой и USB-разъемом для удобной подзарядки гаджетов.

Туалеты в вагонах будут оснащены душем, пеленальным столиком, удобным краном с автоматической подачей воды, дозатором для мыла, сушилкой и бумажными полотенцами для рук.