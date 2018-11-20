Свердловская область отпразднует 85-летие в 2019 году

17 января 2019 года Свердловская область отметит 85-летний юбилей. Губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ о праздновании круглой даты. Глава Среднего Урала распорядился организовать праздничные мероприятия. Курировать подготовку к торжественному мероприятию будет замгубернатора Павел Креков. Разработкой праздничной символики займется департамент информполитики Свердловской области.