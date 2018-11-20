Свердловская область отпразднует 85-летие в 2019 году

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 2019 году исполнится 85 лет со дня разделения Уральской области на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области.
17 января 2019 года Свердловская область отметит 85-летний юбилей. Губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ о праздновании круглой даты. Глава Среднего Урала распорядился организовать праздничные мероприятия. Курировать подготовку к торжественному мероприятию будет замгубернатора Павел Креков. Разработкой праздничной символики займется департамент информполитики Свердловской области.
17 января также состоится Гражданский форум, который проведет Общественная палата, сообщает «Областная газета».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей