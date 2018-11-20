Ушиб легкого и переломы: пострадавший на ул. Фурманова екатеринбуржец пришел в себя

37-летний менеджер Андрей, пострадавший в аварии на улице Фурманова в Екатеринбурге, всегда ездил на работу на автобусе, а в то утро отправился пешком. Жена пострадавшего рассказала, что избежать наезда Honda CRV мужчине не удалось, он не слышал приближающейся машины, а обернулся, когда кто-то крикнул, что нужно спасаться.

Сразу после аварии мужчину доставили в больницу №24. Врачи сделали ему операцию.

По информации от жены пострадавшего, мужчина потерял много крови и лежит весь в железе из-за переломов. Он до сих пор находится под кислородом.

Жена водителя, который в настоящий момент находится в СИЗО, связывалась с женой Андрея. В телефонном разговоре она сообщила, что у их семьи финансовые проблемы, поэтому помочь они ничем не смогут.

29-летняя женщина и ее 2-летний сын, пострадавшие в той же аварии, до сих пор находятся в тяжелом состоянии, сообщает Е1.ru.