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Ушиб легкого и переломы: пострадавший на ул. Фурманова екатеринбуржец пришел в себя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Doctor clinic hospital care surgery disease 1807541

Ушиб легкого и переломы: пострадавший на ул. Фурманова екатеринбуржец пришел в себя

Сегодня, 15:30ОбществоФото: maxpixel.net
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