Виноватым себя не считает: судебный процесс начался над маньяком из Екатеринбурга
В Екатеринбурге началось судебное разбирательство по делу Андрея Черняева, которому выдвинуто обвинение в убийстве 14-летней девочки и серии изнасилований.
Свердловский областной суд начал разбирательство по делу Черняева. Мужчина завил, что признавать себя виновным не собирается. Он обвинил следователей в вымогании признательных показаний. Обвиняемый также сказал, что правоохранительные органы воспользовались его нездоровьем: ранее Черняев был контужен.
Помимо серии нападений, мужчину обвиняют в жестоком убийстве и изнасиловании 14-летней девочки. Следственные органы провели детальное расследование, проанализировав последние дни убитого подростка.
Напомним, что самое безжалостное преступление, в котором главным подозреваемым считается Андрей Черняев, было совершено семь лет назад. 14-летнюю девочку изнасиловали, зарезали, а тело оставили на школьном спортивном поле. В ходе расследования выявлено еще 2 случая нападения обвиняемого на женщин, сообщает информационное агентство «АиФ-Урал».