Водитель иномарки погиб при столкновении с КамАЗом на ЕКАД

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На участке выезда с автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск произошло ДТП с участием автомобиля Toyota и двух грузовиков. Легковой автомобиль превратился в груду металла, а водитель погиб на месте.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 19 ноября на Екатеринбургской кольцевой автодороге автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком Scania, а после удара вылетел на встречную полосу, где попал под колёса КамАЗа.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: E1.RU
В результате аварии погиб 63-летний водитель легкового автомобиля. Транспортное средство восстановлению не подлежит, сообщает E1.ru.
В мясо разодрана машина, ни крыши, ни бочины. Все развалено,рассказал свидетель последствий аварии.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей