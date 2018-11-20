Житель Асбеста оштрафован на 150 тыс. руб. за попытку дачи взятки сотрудникам ГИБДД

Мужчину, ехавшего за рулем, остановили сотрудники правопорядка. Он не был пристегнут ремнем безопасности. При составлении протокола алкотестер показал, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Наказание за данное правонарушение предусматривает назначение штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управлять машиной на от 1,5 до 2 лет.

Однако лишение прав не входило в планы нарушителя, и он попытался вручить полицейским 15 тысяч рублей, чтобы они отпустили его. Сотрудники ДПС отказались от денег, на мужчину было заведено уголовное дело за дачу взятки.