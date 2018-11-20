Жители Нижнего Тагила начали выходить на рыбалку на неокрепший лед
Жители Нижнего Тагила открыли рыбалку на льду после первых морозов, не обращая внимания на предостережения спасателей о неравномерности замерзания льда.
После первых морозов на нижнетагильских водоемах, несмотря на запрещающие таблички, появились первые рыбаки.
Заходил в группу, парни пишут, что толщина льда уже 7-8 см. Из-за этого я иду уверенно. 7-8 см – можно уже ходить. Я часто тут рыбачу, я уже ничего не боюсь, рассказал один из местных рыбаков.
По словам специалистов МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила» выходить на лед можно только после его замерзания до толщины в 10 см, при себе необходимо иметь прочный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Данное приспособление может спасти жизнь рыбаку, провалившемуся под лед.
Особое внимание спасатели уделяют Выйскому пруду. Зимой жители частного сектора сокращают путь в город. В группе риска находятся рыбаки и школьники. Спасатели советуют родителям провести профилактические беседы со своими детьми о безопасном поведении на льду.
Зимой я любитель ходить на лыжах по Выйскому пруду в сторону Соснового бора. Ну и ребенка иногда с собой берем, сообщил один из жителей частного сектора Нижнего Тагила.
Спасатели рекомендуют пока воздержаться от выхода на лед. Если выходить на лед, то ближе к берегу на мелководье или недалеко от людей, сообщает «Тагил-ТВ».