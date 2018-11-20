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Жители Нижнего Тагила начали выходить на рыбалку на неокрепший лед
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Нижнего Тагила начали выходить на рыбалку на неокрепший лед

Сегодня, 13:19ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения и территории г. Н.Тагил»
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