«Бери дочь и беги»: родственникам депутата Гордумы Екатеринбурга поступают угрозы

Он написал, что жене, теще и помощнице поступило три звонка с одного номера. Им пригрозили убийством, насилием и «посоветовали» брать детей и уезжать из города.

Также теще пришла смс с угрозой.

С***а, бери дочь и беги. Мы в***м тебя за храм,пояснил политик.

Он сразу же связался с фондом «Святой Екатерины», чтобы предупредить, что их, скорее всего, подставляют.

Киселев в разговоре с URA.RU также рассказал, что ему подобные сообщения не приходили.

Мне не звонят — прекрасно понимают, что мне звонить бесполезно. А давят на психику через моих близких, понимая, что я их не оставлю, описал ситуацию депутат.

Помощница депутата уже обратилась с заявлением в полицию.

У нее [помощницы] ребенок инвалид, и ей присылают угрозы в адрес сына, называя его фамилию. Она всю жизнь около него. Ее сейчас просто трясет, она боится выходить на улицу, добавил Киселев.

Также он отметил, что завтра собирается с семьей тоже писать заявление в полицию.