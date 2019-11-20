«Бери дочь и беги»: родственникам депутата Гордумы Екатеринбурга поступают угрозы
В адрес жены, тещи и помощницы депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева поступают SMS с угрозами убийством, сообщил сам депутат на своей странице в Facebook.
Он написал, что жене, теще и помощнице поступило три звонка с одного номера. Им пригрозили убийством, насилием и «посоветовали» брать детей и уезжать из города.
Также теще пришла смс с угрозой.
С***а, бери дочь и беги. Мы в***м тебя за храм,пояснил политик.
Он сразу же связался с фондом «Святой Екатерины», чтобы предупредить, что их, скорее всего, подставляют.
Киселев в разговоре с URA.RU также рассказал, что ему подобные сообщения не приходили.
Мне не звонят — прекрасно понимают, что мне звонить бесполезно. А давят на психику через моих близких, понимая, что я их не оставлю, описал ситуацию депутат.
Помощница депутата уже обратилась с заявлением в полицию.
У нее [помощницы] ребенок инвалид, и ей присылают угрозы в адрес сына, называя его фамилию. Она всю жизнь около него. Ее сейчас просто трясет, она боится выходить на улицу, добавил Киселев.
Также он отметил, что завтра собирается с семьей тоже писать заявление в полицию.
Константин Киселев является одним из лидеров протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге. Сначала он публично высказывал свое мнение во время акций, проходящих в сквере, а потом входил в рабочую группу по решению конфликта, где представлял интересы активистов.