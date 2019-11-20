Больница Екатеринбурга заставила пациента купить бесплатный эндопротез
Сотрудники больницы № 14 в Екатеринбурге заставили родственников пациента купить за свой счет эндопротез, который должны были предоставить бесплатно, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга провела проверку по факту обращения пациента МАУ «Городская клиническая больница № 14».
В ходе проверки установлено, что в 2016 году больница не обеспечила наличие медицинских изделий для оказания высокотехнологичной помощи. Заявка не была вовремя сделана, а потому изделия не поступили.
Право на бесплатное получение эндопротеза сотрудниками пациенту не было разъяснено. Также пациент не давал своего согласия на его покупку за счет личный средств. Сотрудники медучреждения направили родственников в конкретную организацию для покупки эндопротеза.
В результате права пациента на бесплатную высокотехнологичную помощь были нарушены.
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга в адрес начальника Управления здравоохранения города внесла представление с требованием устранить нарушения. По итогам его рассмотрения главного врача Городской клинической больницы № 14 привлекли к дисциплинарной ответственности, а средства, потраченные семьей на покупку эндопротеза, были возмещены.