Депутат предложил мэру Екатеринбурга проверить эффективность работы глав районов
Сегодня, 09:26ОбществоФото: официальный сайт администрации Екатеринбурга
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Депутат Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константин Киселев в ходе заседания правительственного органа предложил мэру города Александру Высокинскому оценить работу глав районов по благоустройству территорий, сообщает «Уралинформбюро».
Сюжеты: Екатеринбург
Хотелось бы получить информацию об эффективности работы глав администраций. Я могу вам прямо сейчас сказать, кто работает эффективно, а кто просто закопал выделенные деньги,заявил народный избранник.
Год назад мэр города расширил круг полномочий руководителей районов и выделил им средства для благоустройства территорий. Однако результаты работы устроили не всех парламентариев.
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