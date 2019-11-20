Как нарастить продажи в сети: Альфа-Банк и система Mastercard предложили новый сервис
Платежная система Mastercard презентовала новый сервис - платформу мгновенной рассрочки, которую банки могут предоставлять покупателям. В интернет-магазине ИКЕА была проведена первая покупка в рассрочку по карте Mastercard, при этом операцию обслуживали Альфа-Банк и банк «Зенит».
Новая платформа Mastercard позволит банкам мгновенно предоставлять покупателям рассрочку по карте на оплату любых товаров и услуг. Об этом пишет mkset.
Вице-президент по продаже и развитию продуктов Mastercard в России Галина Ганеева рассказала, что новый сервис будет выгоден всем: владельцы карт получают возможность оформить рассрочку с удобной схемой выплат, магазины смогут увеличить свой средний чек, банк-эквайер – даст клиентам дополнительные услуги и заработает на этом, а банк-эмитент повысит лояльность клиентов и сократит издержки при получении выплат от магазина.
Подключенные к платформе банки-эмитенты будут устанавливать детали и условия рассрочки. Владельцам кредитных и дебетовых карт Mastercard с овердрафтом предоставляется выбор срока погашения задолженности, который варьируется от трех месяцев до одного года.
Первоначально клиенты смогут использовать платформу, чтобы совершать покупки в интернет-магазинах. Заказ моментально оплатит банк, после чего владелец карты будет в течение определенного времени погашать займ, взятый у банка-эмитента.
Альфа-Банк - один из самых крупных российских интернет-эквайеров: финансовая организация обслуживает множество компаний, позволяя им принимать платежи по картам в интернете.
Благодаря своей технологичности и передовым позициям на рынке РФ, Альфа-Банк смог стать первым банком-эквайером платформы Mastercard, который предоставляет моментальную рассрочку.
По словам руководителя блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Дениса Осина, новый сервис позволит торговым компаниям, пользующимся эквайрингом от Альфа-Банка, получать больше преимуществ для роста и увеличивать объемы продаж. Осин пообещал, что платформа будет проста в использовании, а присоединиться к ней смогут все компании, которые являются клиентами банка и занимаются торговлей в интернете.
Сейчас Mastercard подключает банки-эмитенты и банки-эквайеры, чтобы распространить сервис.