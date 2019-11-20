КПК «Первый» задолжал 30 тысячам уральцев более одного миллиарда рублей

Согласно материалам банкротного дела, 10 сентября ГУ МВД по Свердловской области вынесло постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. С заявлением в правоохранительные органы обратился летом сам КПК.

В ноябре 2018 года ЦБ запретил кооперативу привлекать средства от пайщиков, принимать новых членов и выдавать займы. В декабре того же года руководители предоставили Банку России план восстановления платежеспособности, в котором указали, что кооператив имеет имущество на 1,04 миллиарда рублей, а денежные обязательства составляют 958,2 миллиона рублей.

Однако в феврале 2019 года ЦБ потребовал признать КПК «Первый» банкротом. Причиной стало снижение стоимости активов кооператива до 791, 6 миллиона рублей, а уровень обязательств остался прежним. Суд удовлетворил требования и в мае началась процедура наблюдения. В августе была введена процедура конкурсного производства.