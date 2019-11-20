КПК «Первый» задолжал 30 тысячам уральцев более одного миллиарда рублей
КПК «Первый» задолжал порядка одного миллиарда рублей 30 тысячам уральцев. ГУ МВД возбудило уголовное дело, сообщает «Коммерсантъ».
Согласно материалам банкротного дела, 10 сентября ГУ МВД по Свердловской области вынесло постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. С заявлением в правоохранительные органы обратился летом сам КПК.
В ноябре 2018 года ЦБ запретил кооперативу привлекать средства от пайщиков, принимать новых членов и выдавать займы. В декабре того же года руководители предоставили Банку России план восстановления платежеспособности, в котором указали, что кооператив имеет имущество на 1,04 миллиарда рублей, а денежные обязательства составляют 958,2 миллиона рублей.
Однако в феврале 2019 года ЦБ потребовал признать КПК «Первый» банкротом. Причиной стало снижение стоимости активов кооператива до 791, 6 миллиона рублей, а уровень обязательств остался прежним. Суд удовлетворил требования и в мае началась процедура наблюдения. В августе была введена процедура конкурсного производства.
По словам партнера международного центра защиты прав Globallaw Ильи Красилова, благодаря возбуждению уголовного дела увеличиваются шансы на возврат средств кредиторам, потому что во время расследования могут установить всех, кто причастен к хищению. Это позволит взыскать средства и вернуть их пайщикам.