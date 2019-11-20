Мужчину обещавшего взорвать Храм на Крови в Екатеринбурге оставили на свободе

Мне кажется, если подозреваемый гражданин грозился бы взорвать не храм, а здание судов, решение судьи могло быть не столь «демократичным», прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, мужчина распространял бумажки, на которых была указана информация о планируемом взрыве. Также на них был напечатан QR-код, который ведет на ролик на Youtube. На видео мужчина говорит о подготовке теракта. Также он говорит, что если его задержат раньше, то взрывы произойдут в других местах. Его задержали в квартире, где он проживает.