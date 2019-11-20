Мужчину обещавшего взорвать Храм на Крови в Екатеринбурге оставили на свободе
Григория Сидорина, который пообещал взорвать Храм на Крови в Екатеринбурге, за что и был задержан полицейскими — был отпущен на свободу, сообщает E1.
Об этом рассказали в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Полицейские ходатайствовали, чтобы мужчину заключили под стражу.
Сегодня полицейские доставили задержанного в суд, чтобы избрать для него меру пресечения. Представители МВД были намерены ходатайствовать о содержании Сидорина под стражей.
Мне кажется, если подозреваемый гражданин грозился бы взорвать не храм, а здание судов, решение судьи могло быть не столь «демократичным», прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Однако суд решил оставить Григория Сидорина на свободе.
Напомним, мужчина распространял бумажки, на которых была указана информация о планируемом взрыве. Также на них был напечатан QR-код, который ведет на ролик на Youtube. На видео мужчина говорит о подготовке теракта. Также он говорит, что если его задержат раньше, то взрывы произойдут в других местах. Его задержали в квартире, где он проживает.