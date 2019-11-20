Общественник из Нижнего Тагила организовывает рэп-фестиваль в память о Децле

Когда я впервые услышал песни из этого альбома, я понял, что это как раз то, что нужно нашему времени. Мелодичная подвижная музыка с жесткими социальными текстами, режущими правду матку. И я понимаю, что кроме меня организовать событие в честь его памяти в Нижнем Тагиле просто не кому. И я вновь берусь за свое любимое дело и буду организатором «ДЕЦЛ-РЭП-ФЕСТА»,пишет общественник-организатор в анонсе мероприятия.