Общественник из Нижнего Тагила организовывает рэп-фестиваль в память о Децле
В Нижнем Тагиле общественник Илья Тагильчанин (Коровин) анонсировал рэп-фестиваль «Децл-рэп-фест». Как заявил Тагильчанин, мероприятие организовывается в память о музыканте Кирилле Толмацком.
По словам общественника, в мероприятии примут участие местные рэп-исполнители, среди которых: Даниил Тагильский, Коля Райн, Иной смысл, Смок НТ, Андрей Килла. Помимо собственных песен музыканты планируют исполнить все композиции из последнего альбома Толмацкого.
Когда я впервые услышал песни из этого альбома, я понял, что это как раз то, что нужно нашему времени. Мелодичная подвижная музыка с жесткими социальными текстами, режущими правду матку. И я понимаю, что кроме меня организовать событие в честь его памяти в Нижнем Тагиле просто не кому. И я вновь берусь за свое любимое дело и буду организатором «ДЕЦЛ-РЭП-ФЕСТА»,пишет общественник-организатор в анонсе мероприятия.
Также Тагильчанин рассказал TagilCity.ru, что мероприятие запланировано на 8 февраля, сразу после годовщины смерти Толмацкого — 3 февраля. Пройдёт оно в клубе K2.
По времени [мероприятие займёт] порядка 3-4 часов. Хотим ещё пригласить студии современного танца,рассказал TagilCity.ru общественник.
Кирилл Толмацкий умер в возрасте 35 лет от остановки сердца после концерта в Ижевске. Музыкой он начал заниматься в 15 лет и сразу же обрёл популярность. Известен также под псевдонимами Le Truk и Джузеппе Жестко.